Автобус, купленный за счет бюджета для пассажирских перевозок в райцентре Карелии, стоит без дела

Автобусный маршрут, который планировалось запустить в поселке Лоухи, не смогли открыть из-за его нерентабельности.

Об этом сообщил глава районной администрации Сергей Лебедев на сегодняшнем заседании правительства, посвященном социально-экономическому развитию Лоухского раона.

Он ответил на вопрос главы Карелии, как используется автобус, приобретенный за счет бюджета, для муниципальных пассажирских перевозок.

По словам Лебедева, планировалось передать этот автобус предпринимателям, чтобы они занимались перевозками, но они отказались из-за нерентабельности маршрута.

«Я лично встречался с коммерсантами. При тех условиях, которые существуют, никто не желает… Мы посчитали, 80 тыс. надо каждый месяц дотировать», — сказал глава администрации.

По его словам, этот автобус планируется поставить на межмуниципальный маршрут, соединяющий поселок Чупа с соседними населенными пунктами.