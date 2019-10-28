Автобус с детьми перевернулся в Карелии

Автобус, в котором находилось 18 детей, перевернулся в Пряжинском районе Карелии.

Как сообщили в ГИБДД Карелии, ДТП произошло в воскресенье, 27 октября в Пряжинском районе на 90 км автодороги "Петрозаводск - Суоярви".



По предварительным данным, в 20:20 водитель автобуса "ПАЗ" не справился с управлением и совершил съезд в кювет. В результате ДТП никто не пострадал.

В момент аварии в салоне автобуса находились 18 детей и 4 взрослых человека. По факту происшествия проводится проверка.

Как сообщили "Итерфаксу" в пресс-службе регионального МЧС, дети в сопровождении взрослых ехали на танцевальный конкурс из карельского города Кондопога. После ДТП их сразу отвезли в близлежащий поселок Эссойла Пряжинского района.

"В медицинской помощи никто не нуждается", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС Карелии.