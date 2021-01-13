Автобус с пассажирами закрутило на дороге в Петрозаводске (ВИДЕО)

Маршрутку после резкого торможения развернуло перед пешеходным переходом на Лососинском шоссе.

Инцидент произошел сегодня, 14 января, в 8:36 у пешеходного перехода рядом с ТЦ "Столица" на Лососинском шоссе. Автобус двигался от древлянского кольца в сторону конечной остановки. Судя по видео, водитель маршрутки пытался затормозить перед пешеходным переходом на мигающий "зеленый". От резкого торможения автобус развернуло поперек проезжей части.

К счастью, на "зебре" в этот момент не было пешеходов.

Информация о пострадавших пассажирах автобуса уточняется.

Инцидент попал в объектив камеры компании "Ситилинк".

Напомним, в Карелии водители автобусов допустили за год 15 аварий с 13 пострадавшими пассажирами.