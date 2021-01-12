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В Карелии водители автобусов допустили за год 15 аварий с 13 пострадавшими пассажирами

Новости. Общество
11:34, 13 Января 2021
фото: © ГИБДД Карелии
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Из 15 ДТП с участием пассажирского автотранспорта в Карелии в прошлом году каждая вторая авария произошла по вине водителя автобуса.

По данным Госавтоинспекции Карелии, в 2020 году произошло 15 дорожно-транспортных происшествий с участием пассажирского транспорта. Фактически в каждой второй аварии усматривается вина водителя автобуса. В 8 ДТП пострадали 13 человек.

Среди причин аварий инспекторы отмечают неправильный выбор скорости движения, нарушение правил обгона и движение по полосам. Такие нарушения привели к аварийным ситуациям на улицах Петрозаводска и Костомукши, в Прионежском и Сегежском районах.

За год инспекторы ДПС привлекли к административной ответственности 1476 водителей автобусов. Чаще всего они превышали установленную скорость движения – 575 нарушений. 163 водителя понесли наказание за нарушение правил применения ремней безопасности.

Кроме того, были зафиксировано 68 нарушений правил пользования телефоном во время движения. 30 водителей нарушили правила использования тахографа, в том числе режим труда и отдыха.

В прошлом году автоинспекторы поймали 7 водителей автобусов, которые при перевозке пассажиров были пьяны. Были остановлены 5 водителей, не имевших прав на управление автобусом, а трое, лишенных ранее такого права.

Ранее сообщалось, что пожарные эвакуировали сломавшийся школьный автобус в Карелии.

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