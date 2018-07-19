Автобусу Петрозаводска удлинили маршрут до совхоза "Тепличный"

В Петрозаводске с этих выходных будет удлинен путь следования автобусов 29 маршрута, сообщили в администрации Петрозаводска.

По субботам и воскресеньям маршрутки станут заезжать на остановку "Совхоз "Тепличный" в районе дома №20 по Шуйскому шоссе.

Дополнительная остановка автобусов, которую они будут делать на прямом и обратном пути следования, предусмотрена только в выходные дни и расположена неподалеку от Садового центра между остановочными пунктами "Автотехцентр СТК" и "Хладокомбинат".

"По многочисленным просьбам горожан администрация Петрозаводска достигла соответствующей договоренности с транспортной компанией ООО "АТП №4-Тосноавто", обслуживающей 29 маршрут", - отметил начальник управления городского хозяйства и транспорта Андрей Бекелев.