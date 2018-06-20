Автобусы, следующие на Древлянку, временно изменят маршруты

На следующей неделе будет на один день изменена схема движения некоторых городских автобусов в связи с проведением строительных работ на Древлянке, сообщает мэрия Петрозаводска.

"29 июня с 6 часов утра до 24 часов в связи с производством работ по прокладке сетей водоснабжения и перекрытием дороги на пересечении улиц Сыктывкарской и Попова будут внесены изменения в организацию движения автобусных маршрутов №9, №12 и №26 при движении по району Древлянка", - сказано в сообщении.

Автобусы в это время проследуют туда и обратно с Лесного проспекта по Лососинскому шоссе и улице Древлянка без заезда на остановки: "Лицей №1", "Улица Сыктывкарская", "Жилищный комплекс "Каскад", "Школа №43", "Улица Попова".