Автодилеры добиваются сертификации "гаражных" сервисов после оттока клиентов

Ассоциация "Российские автомобильные дилеры" выступила с предложением ввести в России сертификацию автосервисов с учетом квалификации мастеров и наличия необходимого оборудования и ПО.

"Это инициатива, которую мы обсуждаем уже давно, это никакая не новость. Первое – ни о каком запрете на деятельность речи не идет, второе – мы ни в коем случае не говорим про то, что есть только официальные дилеры и больше никого нет. И при этом с нами согласны независимые станции технического обслуживания, потому что они тоже страдают от так называемых “гаражных сервисов”", — пояснил глава объединения Олег Мосеев.

Он уточнил, что многие гаражные сервисы в РФ работают просто без регистрации юридического лица, поэтому привлечь их к ответственности по закону о защите прав потребителей практически невозможно.

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