Автодилеры в Белоруссии снова начали продавать автомобили россиянам, и там это дешевле

Граждане России в 2023 году смогут покупать новые машины в Белоруссии, хотя в прошлом году местные автодилеры отказывались обслуживать покупателей с российским паспортом.

Об этом сообщает Autonews.

Нежелание белорусским автодилеров продавать машины россиянам в прошлом году вызвало отрицательную реакцию Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Там заявили, что отказ дилера может расцениваться как злоупотребление доминирующим положением, а это, в свою очередь, является нарушением договора о Евразийском экономическом союзе.

Многие бренды в Белоруссии стоят дешевле, чем в России. Например, Atlas Pro предлагают за 1 939 708 руб, В России этот автомобиль стоит значительно дороже — 2 758 990 руб. За Hyundai Tucson белорусские дилеры просят 2 882 677 руб. В России невозможно найти таких машин дешевле 3 млн рублей. Похожая ситуация и с другими марками.

Разница в ценах объсняется нескольким причинами. В Белоруссии продают машины в бюджетных комплектациях, которых почти не бывает в российских автосалонах. Кроме того, белорусские дилеры утверждают, что торгуют без дополнительных наценок.

Если россияне столкнутся с проблемой покупки машины в Белоруссии, в ЕЭК советуют жаловаться. Например, потребитель может обратиться в местные исполнительные и распорядительные органы в зависимости от местонахождения продавца и причины отказа.