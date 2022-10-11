Автодорогу в Карелии на два дня перекроют для транспорта ради съемок фильма

Движение транспорта будет запрещено 18 и 19 декабря на автодороге Куркиеки-Элисенваара для проведения киносъемки.

Об этом говорится в приказе министерства транспорта Карелии.

Согласно документу, дорога будет перекрыта для всех видов транспортных средств с 5.00 18 декабря до 22.00 19 декабря.

За установку предупреждающих дорожных знаков отвечает организатор съемок АО «Кино». Компания должна согласовать съему установки с Управлением автомобильных дорог Карелии