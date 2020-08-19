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Автоэксперт предупредил о росте цен на автомобили

Новости. Общество
20:40, 19 Августа 2020
фото: © Юрий Смитюк/ТАСС
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Автоэксперт Игорь Моржаретто сообщил о нетипичном росте продаж автомобилей этим летом и об ожидании резкого падения этого показателя к концу года.

Игорь Моржаретто заявил о нетипичном для лета росте продаж автомобилей и опроверг информацию о дефиците у дилеров, пишет "Национальная служба новостей".

"У нас есть спрос: июль показал рост продаж по сравнению с прошлым годом на 7%, и в августе тоже будет рост, что в целом нетипично для лета. Но надо ещё понимать, что дилеры не работали в апреле, мае и, некоторые, ещё в июне. Ну и, в принципе, сейчас все производители выходят на докризисный уровень работ", – сказал автоэксперт.

Кроме того, он предупредил о росте цен на авто и падении продаж к концу года.

"Прогнозы делать сейчас достаточно сложно, но известно, что продажи уже более или менее спокойны, и, в любом случае, под конец года они упадут минимум на 20%. Кроме того, мы понимаем, что цены будут расти однозначно, а потому сейчас неплохое время для покупки автомобиля", – добавил Моржаретто.

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Комментарии

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кир
2020-08-19 21:04:34
Вошли в рынок и влипли.
Беня
2020-08-19 20:57:01
Тааак.... :) Надо покупать новый "Пульман" пока дешево :)
Гость
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