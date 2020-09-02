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Автоинспекторы Петрозаводска омрачили утро родителей, подвергших детей опасности

Новости. Общество
12:22, 03 Сентября 2020
фото: © ГИБДД Петрозаводска
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Сегодня в ходе профилактического мероприятия "Право на безопасность" автоинспекторы контролировали правила перевозки детей вблизи школы № 6, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Два водителя перевозили детей с нарушениями. В одном случае второклассница перевозилась на переднем сиденье автомобиля без использования детского удерживающего устройства; во втором автомобиле 9-летняя девочка перевозилась на заднем сиденье автомобиля, ремнем безопасности не пристегнута.

"Солнечное утро водителей было омрачено штрафом в 3000 рублей", – отметили в Госавтоинспекции.

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