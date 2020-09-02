Автоинспекторы Петрозаводска омрачили утро родителей, подвергших детей опасности

Сегодня в ходе профилактического мероприятия "Право на безопасность" автоинспекторы контролировали правила перевозки детей вблизи школы № 6, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Два водителя перевозили детей с нарушениями. В одном случае второклассница перевозилась на переднем сиденье автомобиля без использования детского удерживающего устройства; во втором автомобиле 9-летняя девочка перевозилась на заднем сиденье автомобиля, ремнем безопасности не пристегнута.

"Солнечное утро водителей было омрачено штрафом в 3000 рублей", – отметили в Госавтоинспекции.