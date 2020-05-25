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Автоинспекторы Петрозаводска устроили погоню за 16-летним водителем (ВИДЕО)

Новости. Общество
16:03, 26 Мая 2020
фото: © ГИБДД Петрозаводска
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Инцидент произошел ночью 26 мая, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

На улице Луначарского водитель автомобиля Mazda не выполнил требование сотрудников ГИБДД об остановке, увеличил скорость и продолжил движение. Автоинспекторы начали преследование автомобиля.

Водитель двигался с нарушениями ПДД: проезжал перекрестки на запрещающий сигнал светофора, выезжал на полосу, предназначенную для встречного движения.

Двигаясь по улице Фаддеевская, в районе Музыкального театра, водитель не справился с управлением и совершил съезд с проезжей части в Александровский сквер.

Выяснилось, что автомобилем управлял 16-летний подросток, не имеющий права управления.

В отношении нарушителя составлены административные материалы за управление транспортным средством без прав, за выезд на встречную полосу, за повреждение дорожных сооружений, за невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке авто,  а также шесть материалов – за проезд на запрещающий сигнал светофора.

По факту нахождения несовершеннолетнего в ночное время без сопровождения родителей в общественных местах проводится проверка.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-05-26 17:06:14
Закон превыше всего. "Был убит при задержании". Когда жесткая справедливость будет внедрена в полудикие племена?
Generalus87
2020-05-26 16:34:00
Нужна показательная порка
новый
2020-05-26 16:15:39
Чей сопляк ?
Гость
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