Автоинспекторы Петрозаводска устроили погоню за 16-летним водителем (ВИДЕО)

Инцидент произошел ночью 26 мая, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

На улице Луначарского водитель автомобиля Mazda не выполнил требование сотрудников ГИБДД об остановке, увеличил скорость и продолжил движение. Автоинспекторы начали преследование автомобиля.



Водитель двигался с нарушениями ПДД: проезжал перекрестки на запрещающий сигнал светофора, выезжал на полосу, предназначенную для встречного движения.



Двигаясь по улице Фаддеевская, в районе Музыкального театра, водитель не справился с управлением и совершил съезд с проезжей части в Александровский сквер.



Выяснилось, что автомобилем управлял 16-летний подросток, не имеющий права управления.



В отношении нарушителя составлены административные материалы за управление транспортным средством без прав, за выезд на встречную полосу, за повреждение дорожных сооружений, за невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке авто, а также шесть материалов – за проезд на запрещающий сигнал светофора.



По факту нахождения несовершеннолетнего в ночное время без сопровождения родителей в общественных местах проводится проверка.