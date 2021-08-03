Автоинспекторы в Карелии остановили мчавшегося со скоростью 168 км/час жителя Ярославля

Гость из Ярославской области почти вдвое превысил максимально разрешенную скорость на одной из дорог Пудожского района, сообщили в ГИБДД Карелии.

Автомобиль под управлением 56-летнего водителя из Ярославской области разогнался на одной из автодорог Пудожского района до скорости 168 км/час, что почти вдвое превышает максимально разрешенную правилами дорожного движения.

Данное нарушение было зафиксировано 4 августа инспекторами ГИБДД на федеральной автодороге «Вологда-Медвежьегорск».

Нарушителю теперь грозит лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев, либо штраф от двух до двух с половиной тысяч рублей.

Всего с начала года на территории Пудожского района выявлено 850 нарушений скоростного режима.