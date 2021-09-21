Автоледи поблагодарила инспекторов ДПС Карелии «не как сотрудников, а как мужчин»

ГИБДД Карелии отреагировала на слова благодарности жительницы республики в адрес автоинспекторов, которые помогли ей заменить колесо на автомобиле.

Об этой истории она рассказала в паблике ДТП Петрозаводска и Карелии Вконтакте.

«Огромное Вам человеческое спасибо и не как сотрудникам, а как МУЖЧИНАМ!!! Не пронеслись мимо… остановились и помогли поставить запаску. С улыбкой и приободряя, что все хорошо и так бывает», — написала автоледи.

В ГИБДД сообщили, кто этими сотрудниками были Виктор Емиличев и Максим Савоськин. Они ехали автомобиле ДПС по автотрасее «Кола» и в Прионежском районе заметили на обочине автомобиль на «аварийке», рядом с которым находилась женщина и ребенок.

«Инспекторы остановились узнать не нужна ли помощь, и выяснили, что у автомобиля повреждено колесо, которое следует заменить. Виктор и Максим быстро справились с этой задачей и попали в объектив фотокамеры благодарной автолюбительницы», — рассказали в ГИБДД.