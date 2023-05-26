Автоледи разбила три припаркованные иномарки в самом центре Петрозаводска (ВИДЕО)

ДТП с участием четырех иномарок на улице Пушкинской попало в объектив видеорегистратора.
В среду, 31 мая, в 16.35, у дома №11 по улице Пушкинской водитель Škoda Octavia врезался в припаркованный Nissan Primera, который от удара отбросило на стоящую Škoda.
Последняя иномарка, в свою очередь, повредила еще один припаркованный автомобиль, Hyundai Creta.
Об этом нам сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Петрозаводска. Видео последствий дорожной аварии опубликовано в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».
В комментариях к этому посту петрозаводчанка Маргарита Крылова написала следующее.
«За рулем была я, я не справилась с управлением. Приношу всеобщие извинения владельцам авто, которые задела».
Как нам рассказали в городской ГИБДД, в аварии никто не пострадал.
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