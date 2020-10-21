Автоматическое начисление выплат на детей продлят еще на полгода

Совет Федерации одобрил закон о продлении до 1 марта 2021 года срока автоматического начисления ежемесячных выплат на первого и второго ребенка до трех лет.

Как пишет ТАСС, данная инициатива была внесена в Госдуму первым вице-спикером Совета Федерации Андреем Турчаком, главой фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергеем Неверовым и его первым заместителем Андреем Исаевым. Они предлагают установить, что ежемесячные выплаты на первого или второго ребенка до трех лет, которые предоставляются, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает двух прожиточных минимумов, продлеваются автоматически до 1 марта 2021 года. Такие положения уже действовали с 1 апреля по 1 октября 2020 года, а со 2 октября начала работать норма, согласно которой для продления выплаты нужно подавать заявление.

"Нам удалось в достаточно сжатые сроки рассмотреть и принять этот важный во время пандемии законопроект. Он был подготовлен по поручению президента. Сейчас есть все необходимые условия для оформления нужных документов в режиме онлайн, до 1 марта 2021 года выплаты на первого и второго ребенка до трех лет будут начисляться автоматически", - сказал Турчак журналистам.

Поводом для такой инициативы стала необходимость ограничить социальные контакты в период распространения коронавирусной инфекции. Как пояснила ТАСС вице-спикер Совфеда Галина Карелова, упрощенный порядок выплат на первого или второго ребенка позволит ограничить контакты и значительно снизить риски заболевания семей с детьми в условиях пандемии. Она напомнила, что размер пособия по временной нетрудоспособности в расчете за полный месяц не может быть ниже МРОТ и должен исчисляться с учетом районных коэффициентов. "Это позволит защитить права граждан с невысокой заработной платой и страховым стажем до 8 лет", - подчеркнула Карелова.