Автомобиль чуть не сбил детей на пешеходном переходе в Петрозаводске (ВИДЕО)

Очевидцы успели предупредить детей об опасности на перекрестке улиц Ровио и Лыжная.
Инцидент произошел в минувшую среду, 9 ноября, в 14.11 на оживленном перекрестке улиц Ровио и Лыжная. Два юных пешехода чуть не угодили под колеса легкового автомобиля, который двигался на красный свет. Видео и комментарий к нему выложили очевидцы, предотвратившие трагедию, в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».
«Стояли с женой на противоположной стороне, загорелся зелёный для пешеходов, дети начали переходить дорогу, и вот этот „товарищ“ чуть не сбил их. Хорошо жена успела крикнуть, и дети остановились, а ведь он ехал уже на красный свет! Надеюсь ГИБДД найдет водителя и накажет, успел только запомнить номер 295», — пишет автор поста.
Момент происшествия попал в объектив камеры компании «Ситилинк».
Ранее сообщалось, многотонный грузовик насмерть сбил пешехода на трассе в Карелии.
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