Автомобиль чуть не упал в реку с аварийного моста в районе Карелии

Местные жители жалуются, что по опасной конструкции в населенный пункт не может заехать скорая и пожарная машина.

Мост в Калевальском районе стал опасным для автомобилистов. Машина местного жителя едва не упала в реку. Фото опубликовали в паблике Жесть Карелия.

«В деревне Юшкозеро Калевальского района, вот так ремонтируют мост. Дождались, пока произойдет почти трагедия, хорошо, что не улетел в реку, а произошло это всё, потому что мост о котором везде писали, отправляли запросы в разные организации, не могут отремонтировать, говорят „денег нет“, почистить его не могут, техника большая не может заезжать на него, а был бы отремонтирован, то и этого не произошло бы, ждём дальше, когда произойдёт ещё хуже, кто в ответе будет, кто будет ремонтировать машину», — сообщили авторы поста.

Местные жители отмечают, что на острове 58 домов. По мосту не могут проехать ни скорая помощь, ни пожарная машина.