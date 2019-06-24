Автомобиль из Карелии попал в смертельное ДТП в Санкт-Петербурге

Жуткое массовое ночное ДТП на пр.Энгельса в Петербурге убило водителя KIA.

Авария произошла в Выборгском районе Петербурга ночью 24 июня, пишет интернет-портал "Метро".

У дома №21 по пр.Энгельса около часа ночи автомобиль Hyundai Solaris вылетел на полосу встречного движения и столкнулся с KIA и "Жигули".

Удар был такой сильный, что водитель KIA был зажат в салоне и погиб от травм. Серьезно пострадал водитель Hyundai и двое его пассажиров. По данному факту проводится проверка, уточнили в ГИБДД региона.

Как уверяют очевидцы, скорость автомобиля Hyundai Solaris в момент аварии была более 100 км/ч.

"Он летел - скорость примерно была 140 км", - говорят в соцсетях свидетели ДТП, - Все видела с балкона, сильнейший визг колес, треск и удар, слышала и видела крики, истерику. Ужас. Страшная картина, проезжали - ком к горлу подкатил. В одной из машин - в "Жигулях" - был маленький ребенок".

По предварительным данным, Hyundai Solaris - такси, пострадавшая KIA приехала из Карелии.

"Я был на месте - разбил стекло на KIA, хотел его вытащить, но он был прижат. Дышал, но не говорил. Дверь его прижала очень сильно!," - уточняют свидетели аварии.