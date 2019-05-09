Автомобиль насмерть сбил лося на трассе в Карелии

Спасатели могли автомобилистам справиться после ДТП с лосем, сообщает ГУМЧС по Карелии.

В среду пожарно-спасательное подразделение Кондопожского района привлекалось для ликвидации происшествия на автомобильной дороге.

Машина сбила лося на 586 км трассы "Кола".

Животное погибло, люди в ДТП не пострадали.