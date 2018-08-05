Автомобиль перевернулся на трассе "Кола" в Карелии

В Пряжинском районе на 376 км федеральной автомобильной дороги автомобиль вылетел в кювет.

Как рассказали в МЧС Карелии, в минувшую субботу в 23.41 пожарно-спасательные подразделения приняли участие в ликвидации последствий ДТП в Пряжинском районе. Автомобиль на 376 км трассы "Кола" съехал в кювет.

Информация о пострадавших уточняется.