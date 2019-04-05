Автомобиль перевернулся на трассе в Карелии, двое травмированы

В Питкярантском районе в ДТП пострадали два человека, сообщает УГИБДД по Карелии.

В пятницу в 11.50 на 127 км автодороги Олонец-Питкяранта-Леппясилта 25-летний водитель Ford не справился с управлением, иномарка вылетела в кювет и перевернулась.

В ДТП пострадали водитель и его 25-летний пассажир.