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Автомобиль с трупом в салоне обнаружен на дороге в пригороде Петрозаводска

Новости. Происшествия
16:48, 20 Марта 2021
фото: Столица на Онего
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На автодороге возле поселка Шуйская Чупа в Карелии обнаружен автомобиль Daewoo Nexia, в салоне которого находится тело неизвестного мужчины.

По сведениям "Столицы на Онего", сообщение об этом поступило сегодня в дежурную часть полиции от местных жителей. 

Они рассказали, что машина уже третий день стоит на обочине дороги.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов обнаружили на водительском сиденье мертвого мужчину 1984 года рождения. 

По предварительным данным, на теле нет признаков насильственной смерти.

На месте сейчас работает следственная группа.

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