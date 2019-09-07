Автомобиль сбил 10-летнего велосипедиста в Карелии

ДТП произошло 6 сентября в Медвежьегорске, сообщили в ГИБДД Карелии.

На ул. Советской, 16 в 16.46 водитель автомобиля Chevrolet Niva при проезде нерегулируемого пешеходного перехода сбил 10-летнего велосипедиста.



Ребенок получил травмы, ему оказана медицинская помощь.



Госавтоинспекция Карелии призывает родителей, чьи дети управляют велосипедами и другими двигающимися средствами (самокатами, скейтами и др.), о необходимости инструктировать детей, ориентируя на неукоснительное соблюдение правил дорожного движения. Водителям при проезде пешеходного перехода следует заблаговременно снижать скорость движения и быть предельно внимательными.