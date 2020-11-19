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Автомобиль сбил мужчину на трассе в Карелии

Новости. Происшествия
10:18, 20 Ноября 2020
фото: © Столица на Онего
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Пешеход попал в больницу после ДТП в Прионежском районе, сообщили в ГИБДД Карелии.

Сотрудники Госавтоинспекции Прионежского района выясняют обстоятельства автонаезда на пешехода на 418 км + 260 м федеральной автодороги М-18 "Кола".

По предварительным данным, в минувший четверг в 19:35 55-летний водитель автомобиля Lada совершил наезд на 39-летнего мужчину, который неожиданно вышел на проезжую часть.

В результате происшествия пешеход с полученными травмами был доставлен в больницу.

По факту ДТП проводится проверка.

Ранее появились кадры с места ДТП в Медвежьегорске, где сбили 81-летнюю женщину на дороге.

 

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