Появились кадры с места ДТП в Медвежьегорске, где сбили 81-летнюю женщину на дороге (ВИДЕО)

В Медвежьегорске 59-летний водитель на иномарке сбил пожилую женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу, сообщили в ГИБДД Карелии.

В среду, 18 декабря, в 16.50 в Медвежьегорске на ул.Советской 59-летний водитель автомобиля Volkswagen Tiguan совершил наезд на 81-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пожилая женщина получила травмы и была госпитализирована. По факту ДТП проводится проверка.

Момент ДТП попал в объектив камеры наружного наблюдения комапнии "Ситилинк".