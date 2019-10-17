Автомобиль сгорел в гараже петрозаводчанина

Пожар произошел вечером 16 октября в Пятом поселке, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

В 19.38 на ул. Владимирской, 7 произошел пожар в гараже.



В результате повреждена внутренняя обшивка гаража на площади 2 кв м. и автомашина ВАЗ-21014.



Причина – неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства.



Виновный, ущерб устанавливаются.

Погибших и пострадавших нет.