Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Фура не смогла форсировать затопленную улицу в Петрозаводске и застряла (ФОТО) 5
Сегодня 12:01
Ученый университета Петрозаводска сделал мировое открытие 4
Сегодня 13:02
Ирина Мирошник: "Минувший год доказал: нам не надо бояться амбициозных задач!" 3
Сегодня 11:20
Три женщины в Карелии заразились коронавирусом и умерли 1
Сегодня 09:23
Главврач ковид-центра Карелии рассказал о единственном способе предотвратить тяжелые формы COVID-19 1
Сегодня 07:25
Роскомнадзор намерен запрашивать у новых пользователей соцсетей паспортные данные 5
25.03.2021 19:10
В России в ближайшее время могут серьезно подорожать книги 9
25.03.2021 19:40
Девушка поставила телефон на зарядку на ночь и проснулась с ожогами на лице 1
25.03.2021 23:30

В городе горняков в Карелии на крышу лег второй автомобиль (ФОТО)

Новости. Происшествия
15:47, 26 Марта 2021
фото: © 2 пожарно-спасательный отряд ФПС по РК
Загрузка...

В Костомукше средь бела дня перевернулся автомобиль, сообщили в МЧС Карелии.

Паблик пожарно-спасательного отряда Костомукши сообщает, что сегодня в 11.

07 в городе горняков на улице Антикайнена возле дома 25А произошло ДТП – перевернулся автомобиль, получивший в результате аварии механические повреждения.

Как уточнили в ГИБДД Карелии, молодой человек 2000 года рождения не справился с управлением. В аварии никто не пострадал.

В ликвидации происшествия принимали участие восемь спасателей и с участием двух единиц техники.

Ранее сообщалось, что в Костомукше автомобиль съехал в кювет и перевернулся.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
театральный критик
2021-03-26 15:59:15
А в городе бумажников все нормально
бюджет
2021-03-26 17:24:49
театральный критик, да в городе бумажников бумагу делают. А в городе землеройцев хренью занимаются! Бывал в их карьере, ужасть. Одни экскаваторы высотой с 5-ти этажный дом. И ВСЕ ЭТО У НАРОДА СПЕРТО!!!
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
20.03.2021, 16:48
Автомобиль с трупом в салоне обнаружен на дороге в пригороде Петрозаводска
22.03.2021, 06:40
"Орского маньяка" видели в Петрозаводске (ВИДЕО)
20.03.2021, 17:40
Жителей Карелии просят сидеть дома и не отпускать детей: надвигается стихия
20.03.2021, 20:32
Глава Минприроды Карелии предстанет перед судом по делу 10-летней давности в Бурятии
20.03.2021, 18:23
Лобовое столкновение автомобилей произошло на трассе в Карелии, трое пострадавших (ФОТО)
21.03.2021, 15:55
Тело пропавшего таксиста из шоу Малахова нашли в соседнем с Карелией регионе

Аналитика

Сегодня 11:20
Обществоведение
Ирина Мирошник: "Минувший год доказал: нам не надо бояться амбициозных задач!" 3
Глава Петрозаводска рассказала о главных итогах 2020 года и новых задачах, поставленных перед городом.
"Школа – фантастическая!"
25.03.2021 09:27
Боднарчука обвинили в четырех преступлениях 16
25.03.2021 09:10
Глаз в коконе
23.03.2021 14:10
"Благоустройство Петрозаводска определяется выбором горожан" 7
23.03.2021 14:00
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 14:45
Без политики
Открылся Центр медицинской профилактики на ул. Лизы Чайкиной, 5а!
Центр медицинской профилактики на ул. Лизы Чайкиной, 5а приглашает на вакцинацию детей и взрослых Петрозаводска и Карелии.
Пенсионерам предлагают путешествовать клубами 1
Сегодня 14:18
"Самое невероятное в лишайниках – это их природа" 7
24.03.2021 09:26
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»