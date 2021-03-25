В городе горняков в Карелии на крышу лег второй автомобиль (ФОТО)

В Костомукше средь бела дня перевернулся автомобиль, сообщили в МЧС Карелии.

Паблик пожарно-спасательного отряда Костомукши сообщает, что сегодня в 11.

07 в городе горняков на улице Антикайнена возле дома 25А произошло ДТП – перевернулся автомобиль, получивший в результате аварии механические повреждения.

Как уточнили в ГИБДД Карелии, молодой человек 2000 года рождения не справился с управлением. В аварии никто не пострадал.

В ликвидации происшествия принимали участие восемь спасателей и с участием двух единиц техники.

Ранее сообщалось, что в Костомукше автомобиль съехал в кювет и перевернулся.