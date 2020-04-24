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Автомобиль в Петрозаводске врезался в дорожный знак и перевернулся (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
10:00, 25 Апреля 2020
фото: © Кадр из видео DtpPtz.ru / "Сампо.ру"
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ДТП произошло ночью 24 апреля на улице Шотмана.

В 2.25 авария с участием легкового автомобиля произошла на улице Шотмана у дома №34 в районе пересечения с улицей Железнодорожной, сообщается на сайте DtpPtz.ru.

За перекрестком, перед затяжным левым поворотом дороги, автомобиль занесло, после чего он выехал за пределы дорожного полотна. Судя по видео, автомобиль сбил стойку дорожного знака и опрокинулся.

Никто не пострадал.

Камера наружного видеонаблюдения "Сампо.ру" запечатлела момент произошедшего.

Ранее два человека пострадали в страшном ДТП на Древлянке.

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