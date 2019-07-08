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Новости. Происшествия
10:07, 08 Июля 2019
фото: УГИБДД по Карелии

Автомобиль врезался в дерево в Суоярви, пострадали трое

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В Суоярвском районе три человека получили травмы в ДТП, сообщает УГИБДД по Карелии.

В 4.30 на 130 км Петрозаводского шоссе 25-летний водитель автомобиля Volkswagen Golf не справился с управлением, допустил съезд кювет с последующим наездом на дерево.

В результате ДТП пострадали три человека – водитель и два пассажира (25-летний мужчина и 24-летняя девушка).

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