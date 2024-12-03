Автомобиль врезался в дорожный знак на трассе в Карелии

В аварии в Кондопожском районе пострадала 20-летняя водитель.
Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, вчера, 3 декабря, в 23.40, около поселка Янишполе Кондопожского района 20-летняя водитель Chevrolet Lanos не справилась с управлением. Автомобиль вылетел с проезжей части и врезался в дорожный знак.
В результате аварии девушка - водитель получила травмы.
В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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