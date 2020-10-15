Автомобиль вспыхнул на Старой Кукковке в Петрозаводске (ВИДЕО)

В столице Карелии произошел пожар в легковом автомобиле, который был припаркован во дворах.
Пожар в легковом автомобиле произошел вечером 15 октября на улице Белинского, у дома №15 Б в Петрозаводске. Об этом сообщает сайт "ДТП Петрозаводска и Карелии".
По одной из версий, возгорание произошло в моторном отсеке припаркованного во дворе жилого дома автомобиля.
Водители находившихся рядом машин отогнали их на безопасное расстояние.
Очевидцам не удалось самостоятельно подручными средствами справиться с огнем.
Прибывшие на место пожарные ликвидировали возгорание. У автомобиля повреждены моторный отсек и салон.
Происшествие зафиксировала камера наблюдения компании "Сампо.ру"
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