Автомобиль вспыхнул на Старой Кукковке в Петрозаводске (ВИДЕО)

В столице Карелии произошел пожар в легковом автомобиле, который был припаркован во дворах.

Пожар в легковом автомобиле произошел вечером 15 октября на улице Белинского, у дома №15 Б в Петрозаводске. Об этом сообщает сайт "ДТП Петрозаводска и Карелии".

По одной из версий, возгорание произошло в моторном отсеке припаркованного во дворе жилого дома автомобиля.

Водители находившихся рядом машин отогнали их на безопасное расстояние.

Очевидцам не удалось самостоятельно подручными средствами справиться с огнем.

Прибывшие на место пожарные ликвидировали возгорание. У автомобиля повреждены моторный отсек и салон.

Происшествие зафиксировала камера наблюдения компании "Сампо.ру"