Автомобиль вылетел на тротуар после жесткого ДТП в центре Петрозаводска

Две легковушки сошлись на перекрестке Гоголя и Красноармейской.
Жесткая авария произошла сегодня, 29 сентября, в 9.07 на перекрестке улиц Гоголя и Красноармейская в центре Петрозаводска. Инцидент попал на камеру наружного наблюдения компании «Ситилинк».
Один автомобиль двигался по улице Гоголя вниз, в сторону озера, а второй ехал по Красноармейской в сторону вокзала. Столкновение произошло посреди перекрестка, после чего первый автомобиль вылетел на тротуар, снес ограждение и врезался в дорожный знак.
Насколько можно судить по видео, светофоры в это т момент на перекрестке не работали.
Транспортные средства получили механические повреждения. Подробности аварии уточняются.
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