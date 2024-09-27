Автомобиль вылетел на тротуар после жесткого ДТП в центре Петрозаводска

Две легковушки сошлись на перекрестке Гоголя и Красноармейской.

Жесткая авария произошла сегодня, 29 сентября, в 9.07 на перекрестке улиц Гоголя и Красноармейская в центре Петрозаводска. Инцидент попал на камеру наружного наблюдения компании «Ситилинк».

Один автомобиль двигался по улице Гоголя вниз, в сторону озера, а второй ехал по Красноармейской в сторону вокзала. Столкновение произошло посреди перекрестка, после чего первый автомобиль вылетел на тротуар, снес ограждение и врезался в дорожный знак.

Насколько можно судить по видео, светофоры в это т момент на перекрестке не работали.

Транспортные средства получили механические повреждения. Подробности аварии уточняются.