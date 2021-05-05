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Автомобили, дома, участки: опубликован полный список имущества депутатов парламента Карелии

Новости. Общество
16:03, 06 Мая 2021
фото: Законодательное собрание Карелии
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Официальный сайт парламента Карелии разместил декларации о доходах и имуществе депутатов за 2020 год.

В документе отражены сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов, а также их супругов и несовершеннолетних детей за отчетный период с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года.

В списке указаны автомобили, дома, квартиры, коммерческая недвижимость.

Поименный перечень смотрите здесь

Как сообщалось ранее, минимальный задекларированный доход составил  483 тыс. рублей у депутата Евгения Ульянова, а максимальный - 69 млн рублей у Олега Доценко.

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
баян
2021-05-06 17:11:31
Надо бы уже освобождать места для других избранников
врунофф
2021-05-06 16:50:16
либероидные нищеброды весьма охочи до чужого добра. Типичные шариковы.
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