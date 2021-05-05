Автомобили, дома, участки: опубликован полный список имущества депутатов парламента Карелии

Официальный сайт парламента Карелии разместил декларации о доходах и имуществе депутатов за 2020 год.

В документе отражены сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов, а также их супругов и несовершеннолетних детей за отчетный период с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года.

В списке указаны автомобили, дома, квартиры, коммерческая недвижимость.

Поименный перечень смотрите здесь.

Как сообщалось ранее, минимальный задекларированный доход составил 483 тыс. рублей у депутата Евгения Ульянова, а максимальный - 69 млн рублей у Олега Доценко.