Автомобили экс-главы Карелии выставлены на продажу по сниженной цене

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Территориальное управление федерального агентства по управлению госимуществом выставило на повторные торги два автомобиля, принадлежавшие ранее экс-главе Карелии, бывшему директору музея "Кижи" Андрею Нелидову.
На торги выставлены черный Cadillak Escalade EXT 2012 года выпуска и BMW 530D xDrive Gran Turismo 2014 года выпуска, цвет - цвет – белый, бронзовый.
Cadillak выставлен на повторную продажу по цене 1, 433 950 млн рублей. Новая цена BMW – 1, 770 550 млн руб.
В итоге оба принадлежавших Андрею Нелидову автомобиля упали в цене суммарно на 482,5 тысяч рублей.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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