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Новости. Экономика
11:50, 07 Мая 2019
фото: УФССП по Карелии

Автомобили экс-главы Карелии выставлены на продажу по сниженной цене

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Территориальное управление федерального агентства по управлению госимуществом выставило на повторные торги два автомобиля, принадлежавшие ранее экс-главе Карелии, бывшему директору музея "Кижи" Андрею Нелидову.

На торги выставлены черный Cadillak Escalade EXT 2012 года выпуска и BMW 530D xDrive Gran Turismo 2014 года выпуска, цвет - цвет – белый, бронзовый. 

Cadillak выставлен на повторную продажу по цене 1, 433 950 млн рублей. Новая цена BMW – 1, 770 550  млн руб.

В итоге оба принадлежавших Андрею Нелидову автомобиля упали в цене суммарно на 482,5 тысяч рублей.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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Беня
2019-05-07 13:11:42
Я бы это сарай на колесах и за 300 тр не купил (в смысле если б мне приплатили) :)
Кадилакс имеет V8 на 6 литров. Хорспауер (как говорят в цивилизованных странах) = 396. Транспортный налог соответственно 396*150=59400 или 4950 р/мес. За бизин и особенно за не дай Бог ремонт я вообще таки молчу-молчу-молчу :)
Шо это значит? Это значит, шо я, человек вполне себе обыкновенный в потребностях в передвижении, смог бы позволить себе бросить НЕ пить (ах, если бы.... :) ) и ездиить исключительно под шофе и в таксо :)
Нету в этих авто никакой прагматической ценности :)
баян
2019-05-07 13:10:09
это плохие люди поэтому и не продаются
12345
2019-05-07 12:00:09
дорого, да и карма у них не та
Гость
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