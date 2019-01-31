Подписаться
Стул
1090
790
Вешалка
230
133
Шкаф-зеркало
3000
2150
Обои виниловые 0.53
497
199
Пена монтажная всезезонная
349
209
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
09:20, 31 Января 2019
фото: Пресс-служба "АвтоВАЗ"

Автомобили Lada будут продавать дороже одного млн рублей

Загрузка...

Производитель легковых автомобилей Lada АвтоВАЗ анонсировал начало продаж нового Lada Vesta Sport, флагмана модельного ряда Lada Vesta.

Рекомендованная цена машины, как уточняется в пресс-релизе на сайте компании, — от 1 009 900 руб. Таким образом, стартовая стоимость автомобиля Lada впервые в современной истории (после деноминации 1998 года) превысит 1 млн рублей, сообщает РБК.

Машина, согласно сообщению на сайте АвтоВАЗа, укомплектована системами стабилизации, климат- и круиз-контроля. Кроме того, она оборудована мультифункциональным рулевым колесом, обогревом передних сидений, аудиосистемой и датчиками дождя и света.

Подробнее читайте на "Вестях Карелии".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Евгений
2019-01-31 09:35:26
"Кроме того, она оборудована ..., аудиосистемой ..." - вот это достижение! С таким же успехом можно было сообщить, что у машины имеется 4 колеса и лобовое стекло.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.01.2019, 12:43
В Петрозаводске следователи выясняют обстоятельства гибели профессора ПетрГУ Натальи Субботиной
30.01.2019, 11:13
В Петрозаводске эвакуируют школы, больницы и административные здания из-за сообщений о бомбе
29.01.2019, 09:11
ВИДЕО: Появились кадры смертельного ДТП на трассе "Кола" в Карелии
29.01.2019, 14:59
СРОЧНО: В Петрозаводске загорелось бывшее общежитие Речного училища
24.01.2019, 13:29
Косарев хочет лечить людей и сотрудничать со следствием
28.01.2019, 15:44
Смертельное ДТП случилось на трассе "Кола" в Карелии

Аналитика

30.01.2019 16:17
Капитал
Зачем нужна и что дает экспертиза недвижимости
Директор ООО "Эксперт" Сергей Лоскутов рассказал о новой услуге в Петрозаводске.
Национальному парку "Ладожские шхеры" угрожает газопровод
30.01.2019 12:15
Мэры-невидимки 16
30.01.2019 11:55
Закрыть и снести 1
29.01.2019 15:07
Снежные полигоны
29.01.2019 10:07
Вся аналитика

Чтиво

29.01.2019 15:43
Без политики
Алексей Бабенко: "Карелия создана для съемок"
Председатель Союза кинематографистов республики верит в то, что кино поможет преодолеть ей кризис.
Министерские фасады важнее школ 7
24.01.2019 13:44
Без свободы нет развития, а без ошибок – достижений 12
22.01.2019 12:32
Обкуриленные 1
21.01.2019 16:38
архив чтиво

Медиа

На Кондопожской ГЭС ТГК-1 в день 90-летия станции открыли памятник гидростроителям
30.01.2019 12:26
все фото и видео

Опрос

Вы жалеете, что "Биг Бен" сносят?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»