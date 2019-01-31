Автомобили Lada будут продавать дороже одного млн рублей

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Производитель легковых автомобилей Lada АвтоВАЗ анонсировал начало продаж нового Lada Vesta Sport, флагмана модельного ряда Lada Vesta.
Рекомендованная цена машины, как уточняется в пресс-релизе на сайте компании, — от 1 009 900 руб. Таким образом, стартовая стоимость автомобиля Lada впервые в современной истории (после деноминации 1998 года) превысит 1 млн рублей, сообщает РБК.
Машина, согласно сообщению на сайте АвтоВАЗа, укомплектована системами стабилизации, климат- и круиз-контроля. Кроме того, она оборудована мультифункциональным рулевым колесом, обогревом передних сидений, аудиосистемой и датчиками дождя и света.
Подробнее читайте на "Вестях Карелии".
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