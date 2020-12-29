Автомобили одного из самых известных брендов перестанут продавать в России

"Хонда Мотор Рус" — дочерняя компания Honda Motor Co., объявляет о прекращении поставок новых автомобилей официальным дилерам на территории Российской Федерации в течение 2022 г.", — говорится в сообщении компании.

Это решение в компании объяснили новой стратегией развития, "направленной на реструктуризацию операций в условиях продолжающихся изменений в мировой автомобильной промышленности".