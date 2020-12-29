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Автомобили одного из самых известных брендов перестанут продавать в России

Новости. Общество
15:35, 30 Декабря 2020
фото: pixabay
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Российская "дочка" японского автопроизводителя Honda объявила о прекращении поставок автомобилей на российский рынок в 2022 году.

Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

"Хонда Мотор Рус" — дочерняя компания Honda Motor Co., объявляет о прекращении поставок новых автомобилей официальным дилерам на территории Российской Федерации в течение 2022 г.", — говорится в сообщении компании.

Это решение в компании объяснили новой стратегией развития, "направленной на реструктуризацию операций в условиях продолжающихся изменений в мировой автомобильной промышленности".

Honda сохранит своё присутствие на российском рынке мотоциклетной и силовой техники, а также продолжит послепродажное обслуживание уже реализованных автомобилей.

Что будет с российскими дилерами Honda, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
petronik
2020-12-30 15:46:44
Такими темпами, будем опять ездить только на Жигулях и УАЗах...
Гость
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