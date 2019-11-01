Автомобили по сбору отходов проедутся по Петрозаводску

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В выходные на традиционный маршрут выйдут "Сбормобиль", "Металлмобиль" и "Компост-мобиль", сообщили в мэрии Петрозаводска.
В воскресенье, 3 ноября, по карельской столице вновь проедут "Сбормобиль" и "Металлмобиль". По традиции в первое воскресенье месяца волонтёры примут у горожан вторсырьё на переработку.
80% от вырученных средств идёт на помощь бездомным животным. Помимо этого, участники сами могут передать продукты длительного хранения и хозяйственные товары для Первого общественного приюта.
В ближайшее воскресенье на маршрут также, впервые в этом сезоне, выйдет "Компост-мобиль". Волонтёры примут у горожан органические отходы на переработку.
Прочитайте правила приёма отходов и передачи помощи на страницах "Сбормобиль" и "Компост-мобиль".
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