Автомобили вмерзают в лед из-за протечки на одной из улиц Петрозаводска

По улице Кузьмина в карельской столице второй день подряд течет вода.
Как 2 января сообщила ЕДДС Петрозаводска, у дома № 37 по улице Кузьмина наблюдается течь воды из люка по проезжей части.
Информацию передали в АО «ПКС-Водоканал». Отметим, такие же сообщения в паблике ЕДДС были и вчера.
Как отметила одна из пользовательниц сообщества «ДТП Петрозаводска и Карелии», единая дежурно-диспетчерская служба города звонки принимает, но «реакции никакой нет».
«Автовладельцы, ваши машины вмерзают в лед», — отметила Ксения Кузнецова.
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