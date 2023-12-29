Автомобили вмерзают в лед из-за протечки на одной из улиц Петрозаводска

По улице Кузьмина в карельской столице второй день подряд течет вода.

Как 2 января сообщила ЕДДС Петрозаводска, у дома № 37 по улице Кузьмина наблюдается течь воды из люка по проезжей части.



Информацию передали в АО «ПКС-Водоканал». Отметим, такие же сообщения в паблике ЕДДС были и вчера.



Как отметила одна из пользовательниц сообщества «ДТП Петрозаводска и Карелии», единая дежурно-диспетчерская служба города звонки принимает, но «реакции никакой нет».



«Автовладельцы, ваши машины вмерзают в лед», — отметила Ксения Кузнецова.



