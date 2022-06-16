Автомобилист на полном ходу сбил собаку в Петрозаводске (ВИДЕО 18+)

На Кукковке водитель сбил перебегавшую через дорогу собаку, животное было отправлено в клинику, хозяина ищут.

Наезд на собаку произошел в ночь с понедельника на вторник, на улице Ровио в Петрозаводске. Момент ЧП зафиксировала камера наблюдения компании «Сампо.ру». Ролик размещен в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

«Собаку сбила машина. Район Кукковка. Собака породистая в синем ошейнике. Собаку повезли в клинику, она вся в крови была. Хозяину просьба написать мне», — написал очевидец.