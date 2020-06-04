Автомобилистов хотят штрафовать за превышение средней скорости

В Минюсте рассмотрят предложение производителей дорожных камер о включении в КоАП новой формулировки – штраф за превышение средней скорости.

В Министерстве юстиции рассмотрят предложения о включении в проект нового КоАП понятия о штрафах за превышение средней скорости, пишет "РБК".

Средняя скорость автомобиля – это скорость, с который водитель проехал определенный участок дороги между двумя синхронизированными камерами, стоящими в начале и в конце участка контроля. Чтобы подсчитать среднюю величину, нужно контролируемую дистанцию разделить на время проезда. Если полученная цифра окажется выше действующего ограничения, водителю придет штраф в зависимости от того, насколько быстро он ехал. Размер штрафов не отличается от наказания при "мгновенной" фиксации.



"При контроле средней скорости пропадает так называемый "эффект кенгуру" когда водители резко оттормаживаются перед камерой, и разгоняются, проехав ее, повышая таким образом риск возникновения аварийных ситуаций, – рассказали производители систем распознавания и фотовидеофиксации. – Это в свою очередь повышает пропускную способность дороги за счет более равномерного движения транспортных средств на участке".



Многие региональные власти отказываются от установки подобных приборов именно из-за постоянных недовольств со стороны водителей.

Эксперты уверены, что при появлении в КоАП точного определения понятия "контролируемого участка" и "средней скорости" все вопросы с будут сняты.