Автомобилисты не пускают родителей с детьми к новому садику в Петрозаводске (ВИДЕО)

Родители воспитанников нового детского сада на улице Хейкконена пожаловались на отсутствие безопасной дороги к нему.

В редакцию «Столицы на Онего» обратилась петрозаводчанка, которая водит ребенка в новый детский сад «Лукоморье» на улице Хейкконена на Древлянке, и рассказала, что к замечательному садику сделали отличную дорогу, по которой «летают машины», а вот пешеходам там перейти проезжую часть сложно.

По словам девушки, так как официального пешеходного перехода к садику нет, родителям с колясками приходится подолгу стоять и ждать, когда их пропустят водители, а машины не останавливаются.

«Машины летают, мы стоим ждем», — написала петрозаводчанка и поинтересовалась, возможно ли сделать на данном участке дороги пешеходный переход.