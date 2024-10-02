Автомобилисты пожаловались на огромную яму в Петрозаводске

Пострадали уже несколько машин.
Горожане возмутились огромной яме на Кукковке. Фотографии очевидцы опубликовали в паблике Петрозаводск Live / VK.
«За минувший вечер пострадало не менее 6-ти машин», — написали авторы поста.
Ранее мы писали о том, что на дороге в Северной Промзоне Петрозаводска образовалась большая яма, похожая на колодец.
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