Автомобилисты пожаловались на огромную яму в Петрозаводске

Пострадали уже несколько машин.

Горожане возмутились огромной яме на Кукковке. Фотографии очевидцы опубликовали в паблике Петрозаводск Live / VK.

«За минувший вечер пострадало не менее 6-ти машин», — написали авторы поста.

Ранее мы писали о том, что на дороге в Северной Промзоне Петрозаводска образовалась большая яма, похожая на колодец.