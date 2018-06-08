Автомобильное движение по площади Кирова запрещено до сентября

На центральной городской площади запланированы несколько массовых мероприятий, сообщили в администрации Петрозаводска.

По информации управления городского хозяйства и транспорта администрации Петрозаводска, в целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведении культурно-массовых мероприятий запрет движения всех видов транспортных средств по площади Кирова продлен до 3 сентября.

Там пройдут торжества, приуроченные к празднованию Дня России, Дня города, Дня знаний, а также спортивные соревнования и другие события.

Кроме того, администрация сообщает о том, что в соответствии с утвержденной схемой размещения дорожных знаков, на улице Андропова восстановлен дорожный знак 3.27 "Остановка запрещена" в районе пересечения с улицей Красной.