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Автопапы и Автомамы соревновались в Пудожском районе Карелии

Новости. Экономика
11:00, 02 Марта 2021
фото: © "Престиж"
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Автошкола "Престиж" провела в карельской глубинке традиционный семейный конкурс.

Ежегодно между Днем защитника Отечества и 8 Марта автошкола "Престиж" проводит конкурс для автопап, автомам и автодетей – "ПапаМамаРалли". Не стал исключением и этот год.

Решение о проведении конкурса было непростым. В республике действуют противоэпидемические постановления, ограничивающие массовые мероприятия. Закон нарушать нельзя, но и семейный конкурс "терять" не хочется.

К счастью, после очередных ослаблений режима, стало разрешено проведение спортивных мероприятий на свежем воздухе. А кроме того, в период между "мужским" и "женским" днями в календаре республики оказалось запланировано чрезвычайно популярное событие - фестиваль любителей подледного лова "Пудожские налимы".

В результате было принято решение провести "МамаПапаРалли" в деревне Куганаволок, где и проходит рыбацкий праздник. Тем более что к месту событий со всей округи собирается очень много гостей.

27 февраля конкурс был успешно проведен. Все соревнования и творческие задания были "спроектированы" так, чтобы их можно было проводить на свежем воздухе.

Участники конкурса соревновались в быстроте, ловкости, эрудированности. За это им дарились памятные подарки – фирменный шоколад и светоотражатели. Победители получали отличные призы – фирменные часы, кепки, а также книги-энциклопедии и книжки для самых маленьких.

Фото отлично передают атмосферу праздника. По словам Жанны Беляевой, ей очень понравилось в Куганаволоке, где живут и работают очень приятные люди.

Конкурс "ПапаМамаРалли" проводится с 2016 года. Это соревнования, где семьи соревнуются друг с другом. Целью конкурса является пропаганда семейных ценностей и правил безопасности дорожного движения.

Культурно-просветительские мероприятия проводятся автошколой "Престиж" не только в Петрозаводске. Акции различного рода, направленные на повышение безопасности дорожного движения и преследующие иные гуманистические цели, проводились в Пряже, Медвежьегорске и Сегеже. Теперь – и в Пудожском районе.

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