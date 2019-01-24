Автоперевозчики отказываются от маршрутов в дачные места под Петрозаводском

Все петрозаводские автоперевозчки отказались от предложения Минтранса обслуживать маршруты по направлению в Заозерье и в Пиньгубу, где расположено множество дач и загородных домов жителей столицы Карелии.

Об этом сообщил сегодня на заседании парламента министр транспорта Алексей Кайдалов.

По его словам, маршруты Петрозаводск-Заозерье-Лехнаволок, Петрозаводск-Пиньгуба, Петрозаводск-Суйсарь обслуживала компания "Вираж", но с 1 ноября 2018 года она отказалась работать на этих направлениях из-за их нерентабельности.

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