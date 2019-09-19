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Новости. Экономика
11:42, 19 Сентября 2019
фото: Столица на Онего

Автоперевозчики Петрозаводска рассказали о причинах роста цен на проезд

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Управление Федеральной антимонопольной службы по Карелии получило документы, которые представили автоперевозчики для обоснования роста стоимости проезда в Петрозаводске.

Почти все аргументы предпринимателей вызвали сомнения у антимонопольной службы.

Экономически обоснованным они назвали тариф от 36 до 59 рублей за одну поездку.

В своих расчетах автоперевозчики учли рост цен на топливо, повышение зарплаты водителей, затраты на обучение и аттестацию водителей и специалистов по транспортной безопасности, рост налога на добавленную стоимость и арендной платы за автобусы и помещения, обновление автопарка, установку в автобусах контрольно-кассовой техники.

Подробнее читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии". 

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Комментарии

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Goxa
2019-09-19 11:46:39
Выгнать все грязные, небезопасные маршрутки, которых вечером не дождаться, которые постоянно нарушают ПДД. А пустить большие, цивилизованные автобусы.
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