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Автоплатёж Сбера позволил жителям Карелии оплатить ЖКУ на сумму более 1 миллиард рублей

Новости. Общество
14:38, 18 Октября 2021
фото: © Сбербанк

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С помощью услуги «Автоплатёж» от Сбербанка за 9 месяцев текущего года жители СЗФО совершили более 21 миллиона операций по оплате ЖКУ.

Общий объем платежей составил более 20 миллиардов рублей, из которых почти 1,1 миллиарда приходится на Карелию.

Всего за отчетный период жители Северо-Запада провели через каналы Сбербанка порядка 125 миллионов коммунальных платежей на сумму более 180 миллиардов рублей. Объем всех платежей за ЖКХ по Карелии по итогам трех кварталов 2021 года составил более 9 миллиардов рублей.

«Количество наших клиентов, которые пользуются услугой «Автоплатёж», постоянно растёт. Это экономит время и это просто удобно, потому что не нужно помнить обо всех обязательных платежах – они совершаются в автоматическом режиме. Размер среднего чека по коммунальным услугам за девять месяцев 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года практически не изменился и составил полторы тысячи рублей», — рассказал председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо.

ПАО Сбербанк
Источник Сбербанк

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