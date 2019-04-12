Автор песен Бузовой раскрыл суммы своих гонораров

Рэпер ST, написавший для поп-певицы Ольги Бузовой хиты, дал откровенное интервью.

Рэпер ST (настоящее имя Александр Степанов), написавший для поп-певицы Ольги Бузовой хит "Мало половин", а также песни "Чемпион" и "Она не боится", назвал суммы своих гонораров, сообщает news.mail.

По словам хип-хоп-исполнителя, стоимость одного текста у него начинается от 20 тысяч долларов. ST подчеркнул, что не всегда соглашается на такую работу.

"Просто писать песни за деньги для того, чтобы кто-то тешил свое самолюбие, — это не всегда интересно. Только если за большие деньги. Я очень дорогой гострайтер", — отметил он.

ST добавил, что композицию "Мало половин" он подарил Бузовой, но получает с нее авторские отчисления.