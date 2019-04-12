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Новости. Общество
19:10, 12 Апреля 2019

Автор песен Бузовой раскрыл суммы своих гонораров

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Рэпер ST, написавший для поп-певицы Ольги Бузовой хиты, дал откровенное интервью.

Рэпер ST (настоящее имя Александр Степанов), написавший для поп-певицы Ольги Бузовой хит "Мало половин", а также песни "Чемпион" и "Она не боится", назвал суммы своих гонораров, сообщает news.mail.

По словам хип-хоп-исполнителя, стоимость одного текста у него начинается от 20 тысяч долларов. ST подчеркнул, что не всегда соглашается на такую работу.

"Просто писать песни за деньги для того, чтобы кто-то тешил свое самолюбие, — это не всегда интересно. Только если за большие деньги. Я очень дорогой гострайтер", — отметил он.

ST добавил, что композицию "Мало половин" он подарил Бузовой, но получает с нее авторские отчисления.

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Комментарии

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Неравнодушный
2019-04-12 19:38:35
Понятно, что гонорары приличные. Вся страна про этого Малополовина уже два года поёт, остановиться не может.
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