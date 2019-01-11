Автор "Столицы на Онего" выступит с лекцией в Agriculture club

В пятницу в Agriculture club пройдет курс лекций "Умная пятница", одним из участников которой стал автор "Столицы на Онего" Олег Реут.

Если затрудняетесь ответить сходу на вопрос "Почему мы читаем телеграм-каналы", публицист Олег Реут попытается рассказать в одноименной лекции уже в ближайшую пятницу.

Как (не)заметно мессенджеры превратились в площадки прямой дистрибуции контента?

Как Telegram блокировали, блокировали, да не заблокировали?

Почему история "Телеграма" перестала быть дискуссией о свободе и самореализации, а начала заполнять пробелы в современном российском медиапространстве?

Как телеграм-каналы отвечают на обвинения в фейковости и создают новую искренность и новое доверие?

"Умная пятница" состоится 11 января в 19.00 в Agriculture club.