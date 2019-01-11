Автор "Столицы на Онего" выступит с лекцией в Agriculture club

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В пятницу в Agriculture club пройдет курс лекций "Умная пятница", одним из участников которой стал автор "Столицы на Онего" Олег Реут.
Если затрудняетесь ответить сходу на вопрос "Почему мы читаем телеграм-каналы", публицист Олег Реут попытается рассказать в одноименной лекции уже в ближайшую пятницу.
Как (не)заметно мессенджеры превратились в площадки прямой дистрибуции контента?
Как Telegram блокировали, блокировали, да не заблокировали?
Почему история "Телеграма" перестала быть дискуссией о свободе и самореализации, а начала заполнять пробелы в современном российском медиапространстве?
Как телеграм-каналы отвечают на обвинения в фейковости и создают новую искренность и новое доверие?
"Умная пятница" состоится 11 января в 19.00 в Agriculture club.
Все главное - здесь: #stolicaonego
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